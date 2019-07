Lazio | arriva l’ufficialità | Vavro è un nuovo calciatore biancoceleste

Lazio : arriva Vavro : Il difensore 23enne ormai ex Copenaghen arriva a Roma per 12 milioni e ricoprirà la posizione di centrale di destra, togliendo il posto da titolare a Stefan Radu, uno dei senatori della squadra di Claudio Lotito. Il 23enne slovacco, acquistato mercoledì sera per un cifra tra gli 11 e i 12 milioni con bonus al Copenaghen, si è accordato col club biancoceleste con un quinquennale da 1,5 milioni a stagione, bonus compresi. Vavro è stato subito ...

Calciomercato Lazio - ufficiale l’ingaggio di Adekanye : l’esterno arriva dal Liverpool : La Lazio, attraverso un comunicato ufficiale ha fatto sapere di aver ingaggiato l’esterno nigeriano, di passaporto olandese, Habeeb Omobolaji Adekanye. Il contratto del calciatore, ex Liverpool, è già stato depositato. Calciomercato Lazio, accordo raggiunto per Lazzari [DETTAGLI]L'articolo Calciomercato Lazio, ufficiale l’ingaggio di Adekanye: l’esterno arriva dal Liverpool sembra essere il primo su CalcioWeb.

“Beccato così”. Uomini e Donne. Manuel - dopo le corna a Giulia arriva la foto-segnaLazione : La scelta di Giulia Cavaglia a Uomini e Donne risale a poche settimane fa. dopo un lungo e travagliato percorso la tronista ha scelto Manuel Cavaglia e le cose sembravano andare alla grande. Ma qualcosa è cambiato e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne qualche sera fa, in un noto locale di Ibiza dove al momento si trova in vacanza con gli amici – sarebbe stato paparazzato da occhi di fan curiosoni ed indiscreti mentre baciava una ...

Gennaro Lillio - dopo il GF arriva la riveLazione su Francesca De André : “Io e lei…” : A poche settimane dalla fine del reality parla Gennaro Lillio. Il modello napoletano, vincitore morale dell’edizione, ha deciso di fare luce su alcuni aspetti della sua vita privata e rapporti all’interno della casa. Con gli inquilini non sarebbe tutto rose e fiori, anzi. Sulle stories di Instagram, Gennaro Lillio ha chiesto ai follower di porgli delle domande, alle quali ha risposto senza peli sulla lingua. Tra i quesiti pubblicati, qualcuno ...

Uomini e Donne gossip : arriva una segnaLazione su Manuel Galiano : Manuel Galiano di Uomini e Donne nei guai? La segnalazione Poco fa è arrivata una segnalazione su Manuel Galiano che ha creato un incredibile putiferio mediatico. Di cosa si tratta? La popolare influencer Deianira Marzano, giusto poco fa, ha dichiarato su instagram che on line girerebbe un video in cui Manuel Galiano sarebbe stato sorpreso con un’altra. In questa circostanza, come svelato sempre da Deianira, il fidanzato di Giulia Cavaglià ...

Gossip Temptation Island - Andrea e Jessica : arriva una segnaLazione : Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island 2019 recitano? La segnalazione Ieri sera è andata in onda la prima puntata di Temptation Island 6. Una puntata scoppiettante e pregna di colpi di scena. E una delle coppie a far più discutere è stata indubbiamente quella composta da Andrea Filomena e Jessica Battistello. Il motivo? Quest’ultima, una volta divisa dal fidanzato, ha immediatamente legato con uno dei tentatori, tanto ...

Arriva una nuova sanzione per TIM - Wind Tre e Fastweb - a causa di vioLazioni delle norme sul diritto di recesso : Dall'AGCOM Arrivano tre nuove delibere con le quali sono state irrogate a TIM, Wind Tre e Fastweb sanzioni per un totale di oltre 2,7 milioni di euro L'articolo Arriva una nuova sanzione per TIM, Wind Tre e Fastweb, a causa di violazioni delle norme sul diritto di recesso proviene da TuttoAndroid.

«Orphan Black» non ha finito di stupire. Arriva la consoLazione : Attenzione, la talentuosa Tatiana Maslany sta per tornare. Se non in carne e ossa, almeno con la voce, che donerà di nuovo a tanti cloni di Orphan Black. Il progetto di sequel, infatti, è solo in versione audio e coinvolge la Temple Street Productions che ha prodotto la serie sci-fi assieme alla startup Serial Box. Orphan Black: The Next Chapter, di nome e di fatto, visto l'approccio meno visivo e piuttosto letterario, ripartirà un po' più in là ...

Radio Kiss Kiss Napoli : “Obiettivo Radu della Lazio : può arrivare a parametro zero : Giuntoli punta Radu Walter De Maggio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto ha dichiarato sul un possibile nuovo obiettivo per il mercato in entrata del Napoli: “Tra i nomi per le fasce, attenzione perché il Napoli potrebbe prendere Radu a paramtero zero dalla Lazio. Matteo Materazzi, il suo agente, ha rapporti splendidi con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Potrebbe andar via gratis, il suo agente ...

La sconvolgente cancelLazione di Swamp Thing arriva come un fulmine a ciel sereno : la seconda stagione ci sarà? : Solo qualche giorno fa abbiamo tessuto le lodi di Swamp Thing sperando che nei suoi primi episodi la serie non perdesse la sua verve e il suo nudo e crudo horror ma alla fine qualcosa è andato storto. Swamp Thing è stata cancellata. Questa parola risuona in questi minuti nella testa degli appassionati DC che avevano apprezzato la première dello show e che erano sicuri di avere davanti a sé un percorso lastricato di buoni propositi, a quanto pare ...

“Capitan Ambiente” arriva nelle scuole elementari di Roma e del Lazio : IL PICCOLO SUPEREROE È IL PROTAGONISTA DELLA CAMPAGNA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE nelle scuole elementari di Roma e del Lazio arriva “Capitan Ambiente”: il piccolo supereroe della Regione è il protagonista della campagna di educazione ambientale promossa dall’Amministrazione Zingaretti per sensibilizzare gli alunni sulla raccolta differenziata e sullo spreco alimentare. La campagna di “Capitan Ambiente” si articola in un fumetto e un cartone ...

La retromarcia il di Ceferin sulla SuperChampions arriva dopo le riveLazioni del NYT sui suoi rapporti con Agnelli : Fa quanto meno sorridere le dichiarazioni di Ceferin “Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare” ha detto in un’intervista allo Spiegel, parlando della rivoluzione prevista per la Champions. Il presidente della UEFA si è detto contrario ad accelerare la riforma, un netto cambio di marcia, arrivato dopo le critiche, anzi le minacce da parte di tutte le Leghe europee. Ma non solo, Ceferin parla dopo un articolo del NYT in cui il prestigioso ...

Vento dei Venti NpL : SventoLazio di storie arriva a Cori : L’adesione del Comune di Cori e della biblioteca comunale “Elio Filippo Accrocca” a Nati per Leggere coincide quest’anno con una

Lazio - con la Coppa Italia arriva anche l’Europa League : cosa cambia per le altre [DETTAGLI] : Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Tra gli spettatori interessati alla finale di ieri tra i biancocelesti e l’Atalanta c’erano sicuramente anche i club impegnati nella lotta per l’Europa: Inter, Milan, Roma e Torino. Con l’alzata del trofeo da parte della squadra di Simone Inzaghi cambia la situazione anche per ...