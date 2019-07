huffingtonpost

(Di giovedì 4 luglio 2019)Imbesi era in compagnia di un amico brasiliano, quando l’eruzione delloli ha sorpresi mentre stavano facendo un’escursione in località Punta dei Corvi, a Ginostra. Lui non ce l’ha fatta. È morto per cause ancora da accertare. L’amico è stato recuperato invece dai soccorritori. Il corpo diè stato trasportato a Milazzo, dove viveva. Lo ha disposto la magistratura che sta valutando se fare eseguire l’autopsia o se sarà sufficiente l’esame esterno del medico legale. Secondo quanto si è appreso, all’altezza del torace è stato rilevato un grosso ematoma che Imbesi forse si sarebbe procurato cadendo violentemente su spuntoni di pietra lavica che caratterizzano l’isola. Caduta che potrebbe essere avvenuta mentre correva per mettersi in salvo o causata da ...

HuffPostItalia : 'Il cielo di Stromboli è differente'. Chi era Massimo, che amava il mare ed è rimasta vittima del vulcano - Ossmeteobargone : RT @Corriere: Eruzione Stromboli, Massimo Imbesi e l’ultima gita al vulcano: «Su quest’isola il cielo è diverso» - EnneElle2017 : @PressFutura Che tristezza I due amici stavano percorrendo un'area libera, dove si può andare anche senza guida pe… -