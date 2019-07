ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) Nella corsa al rinforzo delil primo nome nella lista della spesa compilata da Carloè quello di, il diciannovenne del Fenerbahce e della Nazionale macedone. Ma, scrive la Il Corriere dello Sport, fa capolino un altro 19enne, Augustin, che torna prepotente sulla scena. Il talento del Boca e della Seleccion Under 20 incuriosisce Re Carlo che punta sulla “” per sostituire Diawara. Musica per De Laurentiis, scrive il quotidiano, che si è sempre mostrato sensibile agli investimenti sul futuro anche se ha messo a segno colpi di esperienza grazie anche alle indicazioni del tecnico. Sul’accordo tra il presidente e l’allenatore è totale. Nonostante la giovane età il centrocampista ha un gran talento e nell’ultima stagione è cresciuto moltissimo. Destro naturale, gioca da centrale e da mezzala e anche sulla trequarti. È un jolly e vanta ...

napolista : CorSport: La meglio gioventù di #Ancelotti per il centrocampo: #Elmas e #Almendra Il Fenerbahce vuole capitalizzare… - TUTTOJUVE_COM : Corsport - De Ligt meglio di CR7 - realruggero1977 : @AliprandiJacopo @CorSport Si, perché noi siamo fatti così, siamo sentimentali. Salvo poi dargli della pippa al pri… -