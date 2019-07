Borriello | «Ci scusiamo a nome della città per l’atleta del Congo ferito»

ilnapolista

(Di giovedì 4 luglio 2019) L’assessore allo sport del comune di Napoli, Ciroè intervenuto a radio Marte parlando dell’atleta dela Napoli per le Universiadi che è statodurante uno scippo per rubargli lo smartphone «Sono dispiaciuto, cidi tutta Napoli» Poi ha esaltato la cerimonia di apertura di ieri sera al San Paolo e si è appellato al buonsenso per conservare l’impianto ristrutturato «La cerimonia è stata bellissima, c’erano famiglie ma anche appassionati del Napoli solo per vedere lo stadio. Giochi di luce, immagini di Napoli proiettate: tutto perfetto, ai ragazzi resterà per sempre la sensazione di aver vissuto quell’ambiente. Ci appelliamo al buon sensogente per aver attenzione sul San Paolo in futuro, ma anche di chi lo gestirà» Infine una battuta sul presidente del Napoli «De Laurentiis ieri era presente ed è stato molto ...

