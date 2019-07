THE HANDMAID' S TALE - Recensione 3x06 Household

lostinaflashforward

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Alla fine della prima metà di questa terza stagione, The'stira fuori un episodio davvero forte, il migliore in questo ciclo e annoverabile come uno dei più importanti della serie intera. "" ci mostra il vero volto di Gilead, rappresentato dalla capiWashington D.C. e dagli elementi imposti dal regime, sia esteriormente che interiormente, in un affresco tanto vivido quanto terrificante, difficile da dimenticare. Diretto da Dearbhla Walsh (Fargo, The Tudors) e scritto da Dorothy Fortenberry (già sceneggiatrice di tre episodi nella serie), l'episodio mostra June combattere per fare in modo che Nichole resti in Canada, ma l'ostacolo che le si pone davanti non è affatto semplice da superare.-A ognuno una preghiera: L'episodio si apre con June che cammina per strada e vede delle marte inginocchiate a terra, intente a pregare per il ritorno di Nichole. Alla vista ...

