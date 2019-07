Stromboli | esplosioni dal cratere VIDEO | un morto e un ferito

Stromboli - notte serena dopo esplosioni : 8.25 notte relativamente tranquilla a Stromboli , dove la situazione sta tornando lentamente alla normalità dopo le due violente esplosioni di ieri che hanno causato la morte del 35enne Massimo Imbesi e almeno tre feriti non gravi nella frazione di Ginostra e tanta paura tra abitanti e turisti che erano sull'isola. Ci sono state dei terremoti di poca energia,forse come effetto dell'assestamento del vulcano,che sono stati avvertiti,ma non hanno ...

Paura a Stromboli - esplosioni dal cratere : morto un escursionista : Paura a Stromboli dove ci sono vittime per l'eruzione del vulcano. Un escursionista è morto nell'esplosione e un altro è rimasto ferito. I due si trovavano sul versante del vulcano in eruzione. Diverse le squadre dei pompieri impegnate per spegnere gli incendi divampati nei canneti per la colata lavica ma le operazioni risultano difficili per via del fumo che impedisce l'intervento dei Canadair. Paura per abitanti e turisti, in molti si sono ...