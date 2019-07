Sea Watch | Carola Rackete torna in libertà

vanityfair

(Di mercoledì 3 luglio 2019)ta in. L’impianto accusatorio è stato smontato, punto per punto, dal Gip di Agrigento, che non ha convalidato l’arresto della capitana della Seache, forzando il divieto, ha condotto la nave nel porto di Lampedusa, per permettere ai 40 migranti a bordo di sbarcare. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli avevano chiesto la convalida dell’arresto di, contestandole i reati di rifiuto di obbedienza a nave da guerra, resistenza o violenza contro nave da guerra e navigazione in zone vietate. Invece il giudice per le indagini preliminari non ha voluto disporre alcuna misura cautelare (come il divieto di dimora chiesto dai pm) e ha escluso il reato di resistenza a nave da guerra perché la motovedetta della Gdf «stretta» tra la nave della Seae la banchina non può ...

HuffPostItalia : Sea Watch, Carola torna libera. Il Gip di Agrigento non convalida l'arresto e non dispone misure cautelari - fattoquotidiano : Sea Watch, De Falco: “La manovra? Barca Gdf doveva lasciare spazio. Per la nave da crociera a Venezia accuse meno g… - matteosalvinimi : Le parole del Procuratore di Agrigento sono chiarissime: la fuorilegge tedesca merita il carcere. -