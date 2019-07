Salvini | “Per Gip vita dei finanzieri vale meno di quella di un clandestino? Follia” E

Rai - Poletti da Rete4 a UnoMattina. Usigrai : “Salvini incassa - offesa a interni”. Mentana : “Perché Lerner sì e lui no?” : L’ultimo guaio in Rai è il nuovo conduttore di UnoMattina Estate, il contenitore mattutino di RaiUno. Sarà infatti Roberto Poletti, che da inviato dei programmi di Paolo Del Debbio su Rete 4 sarà promosso come volto del programma quotidiano. UnoMattina, come altri programmi dell’estate, era entrato nel confronto tra la direttrice della rete Teresa De Santis e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, anche perché – ...

Rai - Poletti da Rete4 a UnoMattina. Usigrai : “Salvini all’incasso - insulto agli interni”. Mentana : “Perché Lerner sì e lui no?” : L’ultimo guaio in Rai è il nuovo conduttore di UnoMattina Estate, il contenitore mattutino di RaiUno. Sarà infatti Roberto Poletti, che da inviato dei programmi di Paolo Del Debbio su Rete 4 sarà promosso come volto del programma quotidiano. UnoMattina, come altri programmi dell’estate, era entrato nel confronto tra la direttrice della rete Teresa De Santis e l’amministratore delegato Fabrizio Salini, anche perché – ...

Berlusconi : “Per Salvini è cominciato il declino” : Salvini ancora non è al corrente, ma nella nuova Europa che nascerà dal voto si ritroverà a fare i conti con lui, Silvio Berlusconi. L’ex premier si è già appostato sul crocevia di tutti i giochi futuri. Ha appena comprato casa a Bruxelles, una villa presso le ambasciate con tanto di palestra, di piscina e ampie sale dove ricevere i leader dei var...

Braccio di ferro sul decreto sicurezza. Di Maio : “Nessuna fretta”. Salvini : “Perché deve slittare?” : Non si placa il Braccio di ferro sul decreto sicurezza bis. Dopo le limature al testo apportate sulla base delle criticità segnalate dal Colle, Matteo Salvini chiede il via libera oggi in Consiglio dei ministri, che però non è ancora stato convocato. «Ho fatto notte per arrivare a un testo che venisse incontro a quanto mi veniva segnalato - ha dett...

Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini : “Per i rimpatri servono i soldi e no la propaganda che fai tu” : Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini sul tema dei rimpatri: “servono soldi e accordi, no propaganda politica” Giuseppe Conte assiste serafico alle convulsioni di Matteo Salvini. I rapporti ormai tesi, consumati da settimane di aperta ostilità, raccontano le resistenze di un presidente del Consiglio in equilibrio tra il suo ruolo di mediatore nel governo e le … Continue reading Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini: ...

Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini : “Per i rimpatri servono i soldi e no la propaganda politica” : Giuseppe Conte sfida Matteo Salvini sul tema dei rimpatri: “servono soldi e accordi, no propaganda politica” Giuseppe Conte assiste serafico alle convulsioni di Matteo Salvini. I rapporti ormai tesi, consumati da settimane di aperta ostilità, raccontano le resistenze di un presidente del Consiglio in equilibrio tra il suo ruolo di mediatore nel governo e le … Continue reading Giuseppe Conte non ci sta e sfida Salvini: ...

Decreto sicurezza bis - Salvini : “Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Già inoltrato ai ministeri” : “Il Decreto sicurezza bis? Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono pronto”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che a Milano ha incontrato gli elettori al mercato di viale Papinino dove ha anche firmato per la castrazione chimica L'articolo Decreto sicurezza bis, Salvini: “Per me ...

Migranti - Marina militare soccorre 40 persone in mare. Salvini : “Perché? Io non do porti” : La Marina militare italiana ha soccorso circa 40 Migranti al largo della Libia. La notizia è stata confermata dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha però espresso tutti i suoi dubbi su questo salvataggio: "Perché in acque libiche? O si lavora tutti nella stessa direzione o non può esserci un ministro dell’Interno che chiude i porti e qualcun altro che raccoglie i Migranti. io porti non ne do".Continua a leggere

Salvini “spazza” ancora : “per Napoli girano 12mila criminali” : Arrivano le “risposte” di Matteo Salvini: fondi propri del Viminale per mandare in galera dodicimila criminali che girano per Napoli. Chissà se ce la farà.. Stando ai dati forniti dallo stesso ministro, grazie ai fondi del Decreto Sicurezza, Napoli ha avuto 1,4 milioni. Grazie ai fondi della Sicurezza pubblica (6,7 milioni) Il Comune ha assunto 53 agenti della Polizia Municipale. Per Scuole Sicure il capoluogo campano ha avuto ...

Salvini “spazza” ancora : “per Napoli girano 12mila criminali” : Arrivano le “risposte” di Matteo Salvini: fondi propri del Viminale per mandare in galera dodicimila criminali che girano per Napoli. Chissà se c’è la farà.. Stando ai dati forniti dallo stesso ministro, grazie ai fondi del Decreto Sicurezza, Napoli ha avuto 1,4 milioni. Grazie ai fondi della Sicurezza pubblica (6,7 milioni) Il Comune ha assunto 53 agenti della Polizia Municipale. Per Scuole Sicure il capoluogo campano ha ...