Napoli | serve un tesoretto per il mercato | possono partire anche Hysaj e Mario Rui

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La sessione estiva di calcioè oramai entrata nel vivo e tutti i club del campionato italiano sono impegnati per cercare di rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Ildi Aurelio De Laurentiis ha messo a segno i suoi primi colpi, in primis quello di Manolas dalla Roma, e pare intenzionata a continuare a regalare pezzi pregiati a mister Carlo Ancelotti. Per farlo, però, si dovrà passare inevitabilmente da alcune cessioni che rivoluzioneranno il parco giocatori a disposizione della squadra. Tra i vari calciatori sul piede di partenza ci sonoRui, Simone Verdi, Roberto Inglese, Raul Albiol,e Marko Rog, che potrebbero rimanere fuori dal progetto del tecnico ex Real Madrid e quindi interessati a trovare un'altra sistemazione. Tante le cessioni in vista Per quanto riguarda Simone Verdi eRui, prende sempre più piede l'ipotesi Torino, col ...

