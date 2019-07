Juventus | Dybala o Chiesa? Svelata la scelta di Sarri | i dettagli

juvedipendenza

(Di mercoledì 3 luglio 2019)– Dopo le visite mediche di Adrien Rabiot e quelle in programma domani per il clamoroso ritorno di Gigi Buffon, lasi concentra sulle altre operazioni. In ballo c’è sempre Matthijs de Ligt, con Paratici che attende il via libera per poter chiudere la trattativa con l’Ajax. E si fa un gran parlare anche di un altro cavallo di ritorno, Paul Pogba, … More

ManUtdMEN : Juventus 'prepared to offer Paulo Dybala plus cash for Paul Pogba' #mufc - tancredipalmeri : Top10 dei più pagati in Serie A La Juventus al momento ne possiede 8 su 10 1. CR7 31m€ 2. Rabiot 9 3. Higuain 8.5… - LaMiki72 : RT @14Nico11p: #Momblano oggi la Juventus su #Icardi è viva, non si allontanano. #Dybala Inter si. E viene tenuto sul pezzo e proposto a #S… -