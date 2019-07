Hawaii Five | puntata dell' 8 luglio | si indaga sulla morte del pilota Jason Sachs

I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni 1° e 8 luglio e programmazione estiva : Finalmente tutto pronto per il debutto dei nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Stasera, lunedì 1° luglio, si riparte dal quinto appuntamento dell'ottava stagione. La programmazione della serie proseguirà per tutta l'estate, in particolare andranno in onda due episodi inediti seguiti da una replica, salvo variazioni. Si parte con l’episodio 8×05 dal titolo “Il sentiero della foresta”, di cui vi riportiamo la sinossi: Ad Halloween la ...

I nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 nell’estate di Rai2 - Steve e Danny tornano finalmente in azione : Dopo un anno di digiuno, i nuovi episodi di Hawaii Five-0 8 arrivano finalmente in onda in Italia. Secondo la guida TV, il crime con protagonisti Alex O'Loughlin e Scott Caan tornerà su Rai2 questa estate per intrattenere il pubblico. L'appuntamento è fissato dal 1° luglio, e poi per ogni lunedì (salvo cambiamenti nel palinsesto) con due episodi inediti dell'ottava stagione seguiti da una replica. La messa in onda della serie era stata ...

Upfront 2019 : CBS rinnova Bull - Hawaii Five-0 - Madam Secretary e altro : Upfront 2019: CBS rinnova Bull, MacGyver, Seal Team, Hawaii Five-0, S.W.A.T. e Madam Secretary. Anche CBS salta nel gioco degli annunci pre-Upfronts, e lo fa col botto. Il canale intanto ha voluto dare solo buone notizie ieri annunciando i rinnovi di: Bull (quarta stagione) MacGyver (quarta stagione), SEAL Team (terza Stagione), Hawaii Five-0 (decima stagione), S.W.A.T. (terza stagione), Madam Secretary (sesta stagione). Qui trovi tutte le ...