tgcom24.mediaset

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Da giorni il Policlinico San Martino è al centro delle polemiche per l'emergenza caldo nei reparti. Soluzioni in arrivo

MediasetTgcom24 : Genova, guasto ai condizionatori in ospedale: 3 ore stop interventi #genova - notizieeuropa : Genova, guasto ai condizionatori in ospedale: tre ore di stop agli interventi - Profilo3Marco : RT @MediasetTgcom24: Genova, guasto ai condizionatori in ospedale: 3 ore stop interventi #genova -