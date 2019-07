Sei un mostro! Federica Panicucci, polemica per le offese sui social al compagno

(Di mercoledì 3 luglio 2019) La conduttrice di Mattino Cinque ha pubblicato suiuna foto insieme al fidanzato Marco Bacini. Lo scatto ha però suscitato molte polemiche per alcuni commenti offensivi nei confronti del manager, tanto da scatenare le risposte dell'uomo.e Marco Bacini fanno coppia fissa da ormai diversi anni. Dopo la fine del matrimonio con il deejay Marco Fargetta, la conduttrice di Mattino Cinque ha ritrovato il sorriso al fianco dell’imprenditore. Suila coppia appare spesso insieme con fotografie che mostrano il loro affiatamento. L’ultimo scatto pubblicato dalla bionda presentatrice su Instagram ha però suscitato non poche polemiche per i commenti offensivi rivolti alTutto nasce da un commento sgradevole di un follower: "Fede non ti offendere .. tu meravigliosa irreale ... ma lui orendooooo, un mostro ... davvero ... Franco Oppini??? Ricordi?". Nessuna risposta dalla, ma sotto questa frase piovono una serie di commenti offensivi che prendono di mira proprio Marco Bacini. Lui sulle prime risponde pacatamente: "Grazie, chiaramente Lei essendo di una bellezza superiore preferisce non mostrarsi né tantomeno identificarsi, ma non importa... le voglio bene lo stesso... come se fosse una persona normale!", "Ha ragione effettivamente non sono venuto benissimo nella foto e poi ho bisogno di un po’ di vacanza perché lavoro troppo! Lei che fa oltre a perder tempo sui"...