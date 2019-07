Un mini robot-medusa che nuota | trasporta e scava | sarà utile in medicina e nel

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019) Unispirato alle larve di, grande appena pochi millimetri ma in grado dire,re oggetti,re e rimescolare i liquidi circostanti muovendo i suoi tentacoli. Il tutto comandato da un campo magnetico esterno. Sviluppato in Germania all’Istituto Max Planck sotto la guida di Metin Sitti e pubblicato sulla rivista Nature Communications,per applicazioni nel settore biomedicale e per il monitoraggio ambientale. Potrebbe diventare anche un modello di studio per capire come le meduse reagiscono ai cambiamenti ambientali. È stato sviluppato partendo da un corpo centrale di 3mm di diametro, realizzato con un elastomero composito dalle proprietà magnetiche, a cui hanno poi applicato otto lembi simili a tentacoli. Applicando un campo magnetico esterno oscillante, i tentacoli delsi contraggono e distendono ritmicamente proprio come quelli di ...

BadGamesit : #MiniMechMayhem, strategia e robot in realtà virtuale – Recensione - amandakeelley : Partaker B18 Core i7 6 core mini PC $450. #gadgets #robot #technologyfacts - CouponsOfferte : WeeeMake WeeeBot Mini Smart Infrared Programmable Avoidance Robot Car sconto del 20% da 106.99 euro a 85.59 euro… -