Tutto pronto per l’eclissi solare totale | una guida completa all’evento | tutte le INFO

Marte - è Tutto pronto per la missione 2020 : Marte. Mentre il mondo intero si prepara alla grande festa per i 50 anni dello sbarco sulla luna – il Mission Control Center di Houston tornerà com’era quel 20 luglio 1969, con un salto temporale costato 5 milioni di dollari per ricostruire fedelmente gli spazi e trasformarli nel primo memoriale della Nasa – il piccolo universo del Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, Los Angeles, è concentrato sulla sua prossima missione: lanciare Mars 2020, ...

Jovanotti a Lignano Sabbiadoro - Tutto pronto per il debutto del Jova Beach Party : “Vi porto via con me” : Jovanotti a Lignano Sabbiadoro per seguire i lavori dell'allestimento del palco nel quale salirà a cominciare dal 6 luglio e fino alla fine del mese di agosto con l'ultima data di Viareggio che sarà anche doppia. Sono parole di entusiasmo, quelle che si leggono sui canali social di Jovanotti che sembra già carico per la prima data che si terrà il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro. La prima data è già sold out ma sarà anche doppia, ribaltando i ...

Calciomercato Juventus - Bonucci potrebbe andare al PSG : Tutto pronto per Rabiot : Si prospetta una vera e propria rivoluzione in casa Juventus per quanto riguarda il reparto arretrato. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, infatti, il club bianconero sarebbe molto vicino all'acquisto di De Ligt, fortissimo difensore centrale che milita nelle fila dell'Ajax e che quest'anno è stato protagonista di una stagione di un livello eccezionale. A vent'anni neanche compiuti, è il capitano dei lancieri ed è considerato ...

LIVE Mauritania-Angola 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Tutto pronto al New Suez Stadium! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.24 Suonano gli inni! 16.22 Compagini nel tunnel! 16.19 Manca sempre meno alla sfida: a breve le squadre scenderanno in campo! 16.16 Alle 19 giocano Camerun e Ghana nel big match di giornata. A seguire, Benin-Guinea Nissau. 16.13 Arbitra la sfida l’egiziano classe ‘79 Ibrahim Nour El Din. 16.11 Si gioca allo New Suez Stadium nella città portuale. 16.08 Entrambe le squadre proveranno a ...

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : Tutto pronto per l’esplosione controllata [LIVE] : oggi, venerdì 28 giugno, alle 9, è in programma la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione comporta una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, che potrebbe mandare in tilt la città per tutta ...

Tutto pronto per la Milano Boxing Night : i pesi ufficiali [GALLERY] : La Milano Boxing Night al Palalido-Allianz Cloud: i pesi ufficiali Si è svolta presso l’Hotel Admiral in Via Domodossola 16, a Milano, la cerimonia del peso dei pugili che combatteranno domani al Palalido-Allianz Cloud di Milano. Questi i pesi ufficiali: Titolo internazionale dei pesi supermedi IBF Daniele Scardina (campione): 75,850 kg Alessandro Goddi: 74,950 kg Campionato d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera (campione): 60,950 ...

Golf – Italian Challenge Open - Tutto pronto per il settimo appuntamento del Pro Tour : Il torneo, che si svolgerà da domani, giovedì 27 giugno, a domenica 30, è stato anticipato dalla la Pro Am dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, vinta con “meno 47” dalla squadra del francese Robin Roussel Inizia sul percorso del Terre dei Consoli Golf Club, a Monterosi (VT), l’undicesima edizione dell’Italian Challenge Open Eneos Motor Oil, torneo in calendario nel Challenge Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private. E’ ...

Europei Under 21 - Tutto pronto per le semifinali : i pronostici di William Hill : Al via le semifinali degli Europei Under 21, in programma domani. La competizione, orfana della nazionale italiana, sarà scandita dalle quote di William Hill, che propone moltiplicatori da campioni. Il bookmaker, in gioco dal 1934, è inoltre pronto ad accogliere i nuovi utenti con il codice ITA215, che prevede 5 euro più 200 euro di bonus cashback. L’Europeo Under 21 continua senza la squadra di casa, dopo l’eliminazione degli azzurrini ...

Mondiale femminile - quasi Tutto pronto per Italia-Cina ed Olanda-Giappone : i doodle di oggi : 1/5 ...

MotoGp – Tutto pronto per la gara di Assen : PROGRAMMA e DIRETTE TV del Gp d’Olanda - anche in chiaro : La MotoGp si sposta ad Assen: PROGRAMMA e orari tv del Gp d’Olanda 2019 E’ Tutto pronto per una nuova settimana all’insegna dei motori. Se ieri il Gp di Francia di Formula 1 non ha regalato emozioni speciali sul circuito di Le Castellet, il prossimo weekend si prospetta ricco di spettacolo. In pista scenderanno sia i piloti delle quattro ruote che quelli della MotoGp, per un’ultima domenica di giugno di fuoco. La ...

Verona : Tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani (3) : (AdnKronos) - “Qui mi sento a casa – ha detto Antonella Clerici -, e sono davvero orgogliosa di poter partecipare a questo progetto. Voglio che anche a casa arrivi l’emozione e la magia che si respirerà domani in Arena. Mi è bastato assistere a parte delle prove per rimanere folgorata da un allestim

Verona : Tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani : Verona, 20 giu. (AdnKronos) - Si concludono oggi i dettagli del palinsesto televisivo della Rai per l’evento che, domani sera, deve coniugare la rappresentazione dell’opera lirica con la diretta tv. Una ‘prima’ come mai si era vista in Arena e che sarà trasmessa in tutto il mondo. Un evento che supe

Verona : Tutto è pronto per la 'prima' della Traviata all'Arena domani (2) : (AdnKronos) - Al lavoro già da ieri per strutturare la diretta televisiva, oggi la Clerici ha incontrato il sindaco Federico Sboarina in sala Arazzi, insieme alla soprintendente della Fondazione Arena Cecilia Gasdia e al direttore artistico di Arena Verona srl Gianmarco Mazzi. “Antonella Clerici è u

Vela – Mondiale GC32 - Tutto pronto a Lagos per la seconda edizione : dieci i catamarani in gara : Il Campionato Mondiale GC32 di quest’anno è il secondo evento del GC32 Racing Tour 2019, dopo la GC32 Villasimius Cup svoltasi a maggio in Sardegna Il campionato Mondiale 2019 dei catamarani volanti GC32 è in programma la prossima settimana dal 26 al 30 giugno, nello storico porto di Lagos, sulla punta più meridionale del continente europeo, sulla costa portoghese dell’Algarve. Organizzato con il supporto della città di ...