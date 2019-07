Trump e il compagno di show

ilfoglio

(Di martedì 2 luglio 2019) Roma. “Would you like me to step across?”, vuoi che oltrepassi il confine? è una frase da operetta, fin troppo didascalica per fingere che non sia stata sul copione sin dall’inizio. È la domanda che il presidente americano Donaldha rivolto al leader nordcoreano Kim Jong Un subito prima di met

SirRobertgable : IL PAPA HA PARLATO DI TRUMP NON DI REGGIO BRAVO COMPAGNO - Plaz1970 : @yako966 @Denianto70 @matteosalvinimi Sì sì gli accordi si fanno in due mi sembra che l'Europa se ne sbatti di noi.… - amaryllide1 : @LeonardoCaciopp @RT0_0TR @moro_thomas Evabbene, il compagno applauda pure le bombe sull'Iran, che tanto sono preta… -