quotidianodiragusa

(Di martedì 2 luglio 2019)dialdeldiper il periodo estivo. Ecco quali e i giorni di chiusura.

quotidianodirg : Settore Risorse Tributarie Ragusa, nuovi orari di apertura al pubblico - Le_Baron__Rouge : @cantacann @wstucco @graisan @gianlucac1 Basta sapere cosa sono i saldi settoriali per capire regole di bilancio re… - AlboPopPatti : ELEVAZIONE ORARIO DI LAVORO PER 6 ORE SETTIMANALI ALLA SIG.RA PRATICO' LUCIA - CAT. C IN SERVIZIO PRESSO IL II° SET… -