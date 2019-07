Se anche la “canicule” è colpa di Macron

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) Due notizie, una buona per i francesi e una cattiva pere il governo.La buona notizia è che la “canicule”, l’alta pressione che per una settimana ha arroventato il paese con punte fino a 46 gradi in certi paesini dell’interno e che ha mobilitato un dispositivo socio-sanitario davvero impressionante, ha cominciato a ritirarsi lasciando il posto a temperature gradevoli, intorno ai 20 gradi (e facendo caderele polemiche sulla proposta sindacale, molto francese, di concedere ai dipendenti un giorno di congedo retribuito per restare a casa a difendersi dalla calura, il “congé canicule” com’è stato chiamato).A Parigi, per dire, il Comune ha lasciato aperti di notte parchi e giardini per dare refrigerio ai senza tetto e ha tirato su 600 tendoni con l’aria condizionata in tutti i quartieri per dare ...

Pietro__Bruno : RT @meteonetwork: intensa ondata di caldo sull'Europa occidentale per gran parte della settimana; da mercoledì valori elevati in #Spagna e… - shellyapp_co : RT @meteonetwork: intensa ondata di caldo sull'Europa occidentale per gran parte della settimana; da mercoledì valori elevati in #Spagna e… - mauro061966 : RT @meteonetwork: intensa ondata di caldo sull'Europa occidentale per gran parte della settimana; da mercoledì valori elevati in #Spagna e… -