OM intervista Costantino | un viaggiatore del suono con la curiosità di un ricercatore

(Di martedì 2 luglio 2019) Mentre OMdall'altra parte del telefono c'è un ragazzo semplice, impedito da una convalescenza necessaria dopo un piccolo incidente col cibo che oggi lo costringe al riposo, un momento necessario dopo l'intensa attività live e promozionale. Un riposo, insomma, chenon sarebbe in grado di considerare, vista la sua natura elettrica e il suo entusiasmo di circondarsi di musica e di ogni forma d'arte. 27 anni, riminese e con i Beatles pompati nelle orecchie già dall'infanzia,è cresciuto a pane e groove, appassionandosi di canto e pianoforte. La scelta di tuffarsi nel mondo della musica ha appena compiuto il primo anno di età, eppure possiamo parlare di un artista che ha già conquistato il podio di Casa Sanremo insieme ad altre due band, trovando conferma sulla strada da seguire per il suo percorso umano. Scomodiamo la parola "umano" non a ...

