Mordhau | razzismo e comportamenti tossici allontanano i giocatori dal titolo

(Di martedì 2 luglio 2019) Il brutale gioco medievaleè finito al centro di una polemica in seguito alle numerosi segnalazioni dei, che evidenziano come nella community ci siano spiacevoli episodi diche stanno allontanando altri utenti dal.Il gioco, che può contare su una base dinumerosa e piuttosto attiva, è diventato undi grande successo. Tuttavia, come segnala PCGamer, proprio gli utenti della community sono finiti nell'occhio del ciclone.Stando a quanto riportato, inè finita sotto accusa la troppa libertà data aiche hanno invaso i forum del gioco con insulti razzisti, omofobi e sessisti. Per fare un esempio, il topic intitolato "Post Your Kniggas" contiene insulti di ogni tipo, ma viene lo stesso tollerato.Leggi altro...

