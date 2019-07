Marte | montato il braccio robotico del rover Mars 2020

meteoweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2019)ilsu, ilche la NASA invierà sunel: è lungo due metri e ha cinque articolazioni che terminano con la torretta, una specie di mano. Come un geologo umano – spiega Global Science – ilpiazzerà sul suolo rosso la trivella e gli strumenti scientifici e preleverà campioni di roccia marziana. Nelle prossime settimane l’arto, snodato su spalla, gomito, polso, avrà la sua torretta. La mano hi tech è dotata di telecamere ad alta definizione, strumenti scientifici, trapano a percussione e meccanismo di carotaggio. Tutti utensili utili per estrarre campioni, analizzarne la composizione e acquisire immagini al microscopio. All’interno delopererà anche un arto più piccolo per gestire e manipolare i saggi.è parte delExploration Program della Nasa, dedicato all’esplorazione robotica del Pianeta rosso. ...