Luna | nel 2024 sbarcherà per la prima volta una donna

(Di martedì 2 luglio 2019) Francesca Rossi La missione Artemis, targata Nasa, porterà un'astronauta sullanel: un progetto ambizioso per gli Stati Uniti e una specie di “trampolino di lancio” verso Marte Nelsarà una, per la, a mettere piede sulla. Questo è l’obiettivo del progetto della Nasa denominato Artemis. Il nome è molto evocativo: ci riporta ad Artemide, una, ma soprattutto la dea della caccia, fiera e coraggiosa. Così sarà anche l’astronauta che partirà per la missione tra 5 anni. Infatti Artemis rappresenta una nuova frontiera nell’astronomia americana. Come riporta il sito Wired il nuovo sbarco sullasarà l’occasione per testare nuove tecnologie che saranno fondamentali per concretizzare il sogno di conquistare Marte. La Nasa ha reso noti nuovi dettagli riguardanti la missione Artemis: l’equipaggio atterrerà, secondo le previsioni, al polo ...

