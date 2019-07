LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 | 6-4 6-3 4-6 5-4 | Wimbledon 2019 in DIRETTA | Fabio viene

oasport

(Di martedì 2 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4al cambio di campo servirà per il match. 40-15con un vincente di rovescio. 30-15costringe l’avversario all’errore. 30-0 Ancora un vincente dell’americano. 15-0 Parte bene alla battuta l’americano. 5-3 In un amentiene la battuta e si assicura di andare a servire per il match! 4-3tiene però il servizio e resta in scia. 4-2 Game di importanza enorme portato a casa dall’italiano. AD-40ancora in vantaggio,è caduto in maniera pericolosa nel tentativo di difendere, speriamo sia tutto apposto. 40-30 Si prende un punto fondamentale con aggressività, chiuso con un’ottima volee 30-30 E’ ampiamente ancora in partita, attenzione. 30-15 Doppio fallo del ligure. 30-0 E prosegue con lo schiaffo al volo vincente. 15-0 Parte bene col ...

zazoomblog : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 6-4 6-3 4-6 2-0 Wimbledon 2019 in DIRETTA: Fabio viene rimontato sul più bello e si va al q… - zazoomnews : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 6-4 6-3 4-6 3-2 Wimbledon 2019 in DIRETTA: Fabio viene rimontato sul più bello ma è avanti… - zazoomblog : LIVE Fognini-Tiafoe 5-7 6-4 6-3 Wimbledon 2019 in DIRETTA: l’azzurro in vantaggio si va al quarto set - #Fognini-T… -