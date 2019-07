La paura fa 90 Corsa alle restituzioni tra i ritardatari 5 stelle

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) “Un altro capo d’accusa riguarda le mancate”, dice Gloria Vizzini ad Huffpost, parlando dei motivi per i quali è stata espulsa dal Movimento 5insieme a Veronica Giannone. Ladelle epurazioni tra i grillini ha fatto scattare laai versamenti e, stando a quanto riporta l’Adnkronos, sono circa una ventina i parlamentari “” che hanno “regolarizzato” nelle ultime ore la loro posizione.Nel post sul blog in cui si annunciava l’espulsione delle due deputate si legge infatti tra le cause: “La mancata restituzione forfettaria dal mese di ottobre 2018 a cui sono tenuti per regolamento tutti i parlamentari eletti del MoVimento 5”.Altri capi d’accusa sono “le assenzevotazioni finali di vari provvedimenti fondamentali”, votazioni “in ...

