La mucca entra in campo | ruba il pallone e i calciatori improvvisano il torello più

(Di martedì 2 luglio 2019) Non capita tutti i giorni che una mucca giochi a calcio. Anzi, non capita tutti i giorni che voglia intenzionalmente rubare il pallone e tenerselo per sé. Ma è successo. Siamo in India. Un gruppo di ragazzi sta giocando a calcio, ma all'improvviso irrompe in campo il grosso bovino che decide di nascondere sotto di sé la sfera e non vuole restituirla. Molta fatica nel recuperarla nuovamente, ma successivamente inizia un 'torello', con i ragazzi a passarsi il pallone e l'animale a rincorrere. Scena divertente, che non si vede di certo tutti i giorni.

