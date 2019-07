Josef Fares non vede la linearità dei giochi come qualcosa di negativo

eurogamer

(Di martedì 2 luglio 2019), il director diventato famoso nel settore dei videoper Brothers: A Tale of Two Sons e A Way Out, è noto per essere un tipo abbastanza schietto.Parlando con GamesBeat alla Gamelab di Barcellona,ha espresso la sua preferenza per lanei, riporta Wccftech:"Sono emotivamente commosso da molti film, e questi sono del tutto lineari. La gente pensa che lasiadi, ma per me è il contrario. Entrambi dovrebbero esistere. Non solo mondi aperti. Non dovrebbe esserci nulla dinel dire "lineare". È una questione di adattabilità. E quando realizzi questi, devi finire per copiare e incollare per renderli così grandi".Leggi altro...

