Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge vanno a convivere

blogo

(Di martedì 2 luglio 2019) Ci voleva l'Isola dei Famosi per farli incontrare e innamorare. La storia d'amore tranata sotto le telecamere continua a gonfie vele e si prepara ad un passo importante a pochi mesi dalla sua nascita: la convivenza.Dalle pagine di 361magazine l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex naufraga del reality show ha annunciato ufficialmente che si stanno mettendo in cantiere dei progetti nella quale nulla sembra fatto per caso: Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta…e quindi è ufficiale! Quale sarà la città predestinata per la casa non si sa con esattezza, ma le indiscrezioni virerebbero su Milano. Per, arrivato dall'Argentina in pianta stabile nel nostro paese e, nata a Los Angeles ma cresciuta in terra abruzzese è tempo di progetti in grande e chissà se ci sarà anche dell'altro in ...

ileniatlrc : RT @Carmen___P: Un minuto di silenzio per la nipotina della De Lellis che ha conosciuto più fidanzati di Jeremias Rodriguez. #uominiedonne… - KontroKulturaa : Jeremias Rodriguez e Soleil vogliono un figlio? La Sorge risponde - - Martini14Emma : RT @Carmen___P: Un minuto di silenzio per la nipotina della De Lellis che ha conosciuto più fidanzati di Jeremias Rodriguez. #uominiedonne… -