Domani collegio a Bruxelles | Juncker e Moscovici verso lo stop a procedura di infrazione

(Di martedì 2 luglio 2019) La Commissione europea discutera'dellaper deficit eccessivo basata sul debito nei confronti dell'Italia. La riunione del, inizialmente fissata per oggi a Strasburgo, e' stata rinviata dopo la decisione dei leader di aggiornare il vertice straordinario sulle nomine. Il presidente della Commissione Jean-Claudee il commissario Pierreintendono adottare un'attitudine favorevole nei confronti del governo, decidendo per il momento di non andare avanti con la.I tecnici dell'esecutivo comunitario stanno ancora analizzando i documenti che sono stati inviati ieri dopo la riunione del Consiglio dei ministri a Roma. Ma a livello politico l'attitudine die' positiva nei confronti del governo. Il presidente della Commissione e il commissario agli Affari economici sarebbero pronti a tollerare scostamenti sugli obiettivi ...

