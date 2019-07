Diego Abatantuono | «Milan addio | non tifo per un fondo»

vanityfair

(Di martedì 2 luglio 2019)«Guardi che lei ha sbagliato numero. Se cerca unso delqui non lo trova». È la prima risposta chedà a chi lo intervista per Quotidiano Nazionale e lo stupore è ovvio a sentirla perché da sempre l’attore è un sostenitore rossonero e non di quelli compassati. Cosa è successo? Perché l’alla fede calcistica di sempre? La risposta arriva subito. «Da quando non c’è più un presidente ho deciso cheAtalanta. Non posso mica tifare una squadra in mano a una banca o un. Non vado in banca con la bandiera». https://twitter.com/cine dixit/status/1015953556854190081 Con la bandiera delsempre presente andava il suo Donato Cavallo in Eccezzziunale veramente. Anche senon era quel personaggio e nemmeno l’interista e lo juventino di quel ...

