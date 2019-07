ilnapolista

(Di martedì 2 luglio 2019) Se James Rodriguez tiene banco tra i tifosi del Napoli, non ancora soddisfatti dall’arrivo di Manolas, la società porta avanti altre trattative per rafforzare la squadra, tra questa quella di Hirving. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riferisce alcuni aggiornamenti secondo cuiavrebbe parlato con il procuratore del calciatore Minoperil presso del Psv che50 milioni. Dovrebbe essere invece facilmente superabile la questione dei diritti d’immagine col calciatore Per sbloccare l’affarenon è necessaria la partenza di Insigne per cui non sono arrivate al Napoli offerte congrue. Un’eventuale proposta irrinunciabile per il capitano azzurro darebbe ossigeno alle casse del club azzurro e al monte ingaggi, la portata del mercato in entrata dipende anche da quello in uscita ma le trattative per James e...

napolista : CorMezz: #Giuntoli chiede a #Raiola di abbassare il prezzo per #Lozano L’intesa con il calciatore c’è, ma i 50 mili… -