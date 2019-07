Amartya Sen a dieci anni dalla sua idea di giustizia

huffingtonpost

(Di martedì 2 luglio 2019) “Il contributo più importante sulladopo “Una teoria della” di John Rawls”Con queste parole il filosofo dell’Università di Harvard Hilary Putnam gioì all’indomani della pubblicazione di Theof Justice diSen avvenuta esattamentefa (il libro fu pubblicato in inglese per la Allen Lane di Harvard e proposto in edizione italiana dai Saggi Mondadori curata da Luca Vcon il titolo omonimo di “L’di”).Se si considera che proprio “Una teoria della” di John Rawls (1971) è stato il libro più influente del liberalismo statunitense della seconda metà del Novecento, si avverte immediatamente l’importanza delle parole di Putnam sulle pagine scritte da Sen che proprio alla tradizione del liberalismo sociale di Rawls ...

