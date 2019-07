Usa lavandino come fosse un bidet e il sanitario cede | grave un 36enne

ilgiornale

(Di lunedì 1 luglio 2019) Giorgia Baroncini L'episodio nei bagni della stazione Porta Vescovo di Verona. Un brasiliano senza fissa dimora è rimasto ferito dal crollo del: ora è ricoverato in gravissime condizioni Stava usando ildella stazione ferroviaria di Verona per lavarsi, quando ilsi è rotto e lo ha ferito in modo. La vittima è uncittadino brasiliano senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo si trovava nei bagni della stazione Porta Vescovo. Lì si stava rifrescando, usando ilseun. All'improvviso però ilè crollato sotto il peso del. L'uomo è rimasto così ferito alle braccia e alle gambe.spiega il Messaggero, le profonde ferite hanno causato una copiosa perdita di sangue. L'uomo, subito soccorso, è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento dove si trova ...

