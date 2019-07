Ultim'ora | forte esplosione e incendio in una fabbrica del vicentino | a ridosso

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 1 Luglio 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV / Lievi scosse nella notte in Sicilia, non avvertite. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete l'elenco con tutte le scosse registrate in...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Per El Shaarawy i cinesi aspettano ancora - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie oggi 1 luglio 2019: Gerson verso la Russia, Veretout piace ma il Milan è in vantaggio, su El Shaarawy...

La critica promuove Stranger Things 3? Non è detta ancora l’Ultima parola : Il conto alla rovescia sta per terminare e tra pochi giorni saremo davanti allo schermo per vedere i nuovi episodi di Stranger Things 3. Mentre i comuni mortali attendono con ansia di capire come sarà questo terzo capitolo annunciato come "fresco e cruento" allo stesso tempo, la critica ha già sparato le sue recensioni dopo la première dei giorni scorsi promuovendo la serie Netflix. Stranger Things 3 sarà disponibile dal 4 luglio sulla ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi : Autostrade - commissione Mit contro Aspi - 1 luglio - : Ultime notizie di oggi, lunedì 1 luglio 2019, Ultim'ora oggi. Autostrade, commissione Mit contro Aspi. Nomine Ue: popolari stoppano candidatura Timmermans.

Ultim’ORA - Mancano degli accordi sul contratto di Manolas - la situazione : Ci sono complicazioni nell’operazione che dovrebbe portare Kostas Manolas al Napoli e Amadou Diawara alla Roma. Infatti, non si riescono a raggiungere accordi su alcune clausole del contratto del difensore. Per questo, le parti lavorano ininterrottamente per trovare l’intesa così da concludere la trattativa entro la notte. Leggi anche : Dove vedere Brasile – Argentina streaming e tv, semifinale Copa America – VIDEO ADL: ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : ancora caldo africano sull'Italia - 30 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Anche per oggi il caldo africano prevarrà sulla nostra penisola, con temperature ben superiori ai 35 gradi, 30 giugno,

Incidente aereo evitato all'Ultimo : sfiorata la collisione a Treviso : Giorgia Baroncini A due veivoli Ryanair è stata data in contemporanea l'autorizzazione per decollare e atterrare sulla stessa pista. Aperta un'inchiesta sullo scalo trevigiano Attimi di paura all'aeroporto Canova di Treviso dove un Incidente aereo è stato evitato all'ultimo momento. Due voli Ryanair, uno in fase di decollo e l'altro in fase di atterraggio, si sono trovati di fronte sulla pista. L'episodio è accaduto lo scorso 7 ...

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi. Lussemburgo - 'Liberate Carola Rackete' - 29 giugno - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. E' stata arrestata la capitana della Sea Watch 3, Carola Rackete: l'opinione pubblica si divide, 29 giugno 2019,

Sondaggi elettorali : Ultimi dati partiti politici italiani a fine giugno 2019 : Sondaggi elettorali: ultimi dati partiti politici italiani a fine giugno 2019 Cosa dicono i Sondaggi di fine mese? Ecco le intenzioni di voto registrate dagli istituti nell’ultima settimana di giugno 2019. Sondaggi elettorali: Lega da record Niente riesce a fermare l’avanzata della Lega: poche volte nell’intera storia repubblicana un partito ha avuto una percentuale simile di consensi. Dopo l’ottima risultato incassato alle Europee, ...

Pensioni Ultima ora : Tfs Quota 100 - sbloccato il pagamento anticipato : Pensioni ultima ora: Tfs Quota 100, sbloccato il pagamento anticipato Pensioni ultima ora: tra le novità introdotte in materia previdenziale con l’approvazione del decreto n. 4/2019 c’è la possibilità per i lavoratori statali di riscuotere il Trattamento di Fine Servizio senza aspettare anni. Bensì a poca distanza dall’uscita del mondo del lavoro, con interessi a carico dello Stato. Il tutto grazie a prestiti bancari che ...

Andrea Damante beccato con una mora misteriosa : l’Ultimo avvistamento : Andrea Damante, continuano i gossip sulla vita amorosa dell’ex tronista. L’ultimo avvistamento Dopo la fine della storia con Giulia De Lellis, la vita sentimentale di Andrea Damante interessa a tutti, dal web fino ai giornali di gossip. Al settimanale Spy aveva anche dichiarato di stare molto male da quando la sua ex lo ha lasciato […] L'articolo Andrea Damante beccato con una mora misteriosa: l’ultimo avvistamento ...