Traffico Roma del 01-07-2019 ore 09 | 00

(Di lunedì 1 luglio 2019) VIABILITÀLUNEDI 1 LUGLIOORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI INCOLONNAMENTI SULLAFIMICINO A PARTIRE DA L’ANSA DEL TEVERE A VIA DELLA MAGLAINA VERSO L’EUR CODE SULLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRATA AL RACCORDO ANULARE E PROPRIO SU QUEST’ULTIMO SI STA IN CODA DALLA CASILINA ALLA VIA APPIA NELLE DUE DIREZIONI , LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA LE CODE SONO DOVUTE ANCHE AD UN INCIDENTE. IN CARREGGIATA ESTERNA INVECE FILE A TRATTI DALLA SALARIA ALL’AURELIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST E SULLA PONTINA DA POMEZIA NORD A CASTELNO DIREZIONE CENTRO E DA TOR DE CECNI A VIALE OCEANO ATLANTICO IN CITTA’ AL FLAMINIO UN INCIDENTEE’ AVVENUTO IN PIAZZA APOLLODORO. INVIATIAMO ALLA PRUDENZA DALLE 7, LAVORI IN VIA LANCIANI E CHIUSURA DELLA STRADA NEL TRATTO ...

LuceverdeRoma : ???? #Roma #traffico - CODE Via di Salone > Via Collatina e Via dell'Acqua Vergine > Prenestina - LuceverdeRoma : ???#Roma #lavori manto stradale - Via Collatina CHIUSA AL TRAFFICO tra Raccordo Anulare e Via dell'Acqua Vergine ><… - PLRomaCapitale : #Roma #traffico: piazza Apollodoro, possibili rallentamenti causa #incidente. -