The Witcher | le prime immagini e poster della serie Netflix con Henry Cavill

The Witcher - le prime foto della serie tv tratta dai videogiochi : Le attendevano in molti, soprattutto con il timore di doverle criticare: sono arrivate in queste ore le prime immagini ufficiali di The Witcher, la serie tv prodotta da Netflix che fungerà da adattamento seriale della saga di videogiochi a loro volta tratti dall’universo fantasy creato dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski. Le prime foto rappresentano i tre protagonisti della vicenda, in particolare Geralt di Rivia, il solitario ...

The Witcher - prime immagini della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Le prime immagini di The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, sono state rese note da Netflix. La nuova serie ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski arriva in streaming nella seconda metà del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher Henry Cavill Geralt di Rivia, lo strigo Geralt di Rivia è uno strigo, ossia un essere umano ...

Svelato il peso di Cyberpunk 2077 : le dimensioni dell'installazione superano quelle di The Witcher 3 con tutti i DLC : A quanto pare, bisognerà iniziare a liberare spazio sulle vostre PS4, poiché sembra che la dimensione di installazione di Cyberpunk 2077 sia almeno di 80 GB, riporta Gamesradar. Sulla pagina di PlayStation Store la dimensione è elencata in fondo a tutte le informazioni del gioco, ma vale la pena sottolineare che probabilmente è un segnaposto a questo punto: secondo l'utente Reddit PhoOhThree, uno sviluppatore che lavorava sul titolo avrebbe ...

Cyberpunk 2077 : le relazioni amorose saranno simili a quelle di The Witcher 3 : Anche in Cyberpunk 2077 potremo vivere le nostre personalissime storie d'amore e come riporta Gamerant queste avranno le medesime meccaniche a cui ci ha abituati The Witcher 3.CD Projekt RED ha infatti dichiarato, tramite il Quest Designer Paweł Sasko, che le storie d'amore di Cyberpunk 2077 saranno simili per funzionamento a quanto visto in The Witcher 3, per cui possiamo benissimo aspettarci svariate sequenze di sotto-trame per un ...

Cyberpunk 2077 riceverà grandi espansioni come The Witcher 3 : CD Projekt Red ha confermato che il suo prossimo RPG Cyberpunk 2077 riceverà probabilmente più espansioni post-lancio, riporta VG247.com.In un'intervista con Prima Games, l'UI Coordinator di CD Projekt Red Alvin Liu ha dichiarato: "stiamo parlando di espansioni in futuro. Vogliamo assicurarci che tutto sia completo, ma vogliamo anche creare mondi aperti". Liu fa un chiaro riferimento alle espansioni di The Witcher 3, aggiungendo "penso che ...

In Cyberpunk 2077 sarete in grado di richiamare il vostro veicolo - proprio come in The Witcher 3 : Dopo la presentazione all'E3, di Cyberpunk 2077 stanno affiorando nuovi recenti dettagli. Tra questi ora sappiamo qualcosa di più per quanto riguarda i veicoli ed il loro utilizzo.Cyberpunk 2077 consente di raccogliere una serie di veicoli (auto e moto). Ma cosa succede quando lascerete il vostro veicolo lontano da voi?"Succederà la stessa cosa come in The Witcher 3" ha dichiarato Pawel Sasko a VG247. "Tutti i veicoli sono dotate di Intelligenza ...

Un The Witcher 3.5 avrebbe permesso un guadagno facile e immediato a CD Projekt RED - ma sarebbe stato in contrasto con la filosofia della compagnia : CD Projekt Red avrebbe potuto sviluppare The Witcher 3.5 e guadagnare rapidamente. Tuttavia, lo studio ha deciso di non farlo perché contrasta con l'ambizione dell'azienda di spingere sempre i confini e provare nuove cose. Questo secondo il fondatore Marcin Iwinski, che ha affermato questa settimana all'E3 che CD Projekt Red "non una fabbrica di giochi", riporta Gamespot."Ci piacerebbe a un certo punto raccontare più storie su The Witcher, ma ...

The Witcher 3 : Wild Hunt ha venduto oltre 20 milioni di copie : Quanto è stato grande The Witcher 3: Wild Hunt per CD Projekt RED? I dati attuali degli sviluppatori polacchi confermano che l'epico open world ha ora superato quota 20 milioni di unità piazzate, ovvero più della metà delle vendite totali della serie fino ad oggi, riporta Pushsquare. Naturalmente, la statistica tiene conto delle versioni per PlayStation 4, Xbox One e PC del titolo e la cifra sarà sicuramente destinata a salire con l'imminente ...

La versione Switch di The Witcher 3 si confronta con la versione PS4 in un video : Durante l'E3 2019 è stata confermata la versione per Nintendo Switch di The Witcher 3. Se anche voi siete curiosi di scoprire la resa grafica delle avventure di Geralt sull'ibrida Nintendo, allora questo video vi tornerà molto utile.Come possiamo vedere dal video pubblicato dallo Youtuber Cycu1 (che confronta la versione Switch con quella PS4), l'edizione per Nintendo Switch sacrifica alcuni dettagli nella profondità di campo e nel ...

The Witcher 3 : Wild Hunt Complete Edition arriva su Nintendo Switch : Vincitore di oltre 800 premi, tra cui 250 premi come Gioco dell’Anno (GOTY), The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco di ruolo ambientato in un mondo fantasy che offre avventura, pericolo e mistero. Nei panni del Witcher Geralt di Rivia, i giocatori devono trovare la Figlia della Profezia — un’entità molto potente capace di distruggere il mondo. Lungo il viaggio, il Witcher si troverà ad affrontare ...

The Witcher 3 su Nintendo Switch peserà 32 GB e girerà a 520p in modalità portatile : Senza dubbio è incredibile che The Witcher 3 stia per arrivare sulla console portatile Nintendo Switch, tuttavia alcuni sacrifici visivi sono stati fatti.Come riporta VG247, durante la presentazione E3 di Nintendo Direct, l'account Twitter ufficiale del gioco ha rilasciato alcuni dettagli riguardanti il peso del gioco e altro.Secondo quanto svelato dall'account, il gioco avrà una dimensione di 32GB. Tuttavia, sembra che la scheda SD contenga già ...