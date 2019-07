Tema scuro e molte altre novità in arrivo nella ColorOS 6

Google Home 2.12 mostra segnali del Tema scuro - il trasferimento dell’account Android TV e altro : Il codice contenuto nell'APK di Google Home 2.12 suggerisce che un tema scuro potrebbe arrivare nell'app, inoltre rivela un nuovo nome in codice per un dispositivo e una procedura in-app per trasferire il proprio account Google su Android TV. L'articolo Google Home 2.12 mostra segnali del tema scuro, il trasferimento dell’account Android TV e altro proviene da TuttoAndroid.

Alcuni POCOPHONE F1 hanno ricevuto il Tema scuro con l'ultimo aggiornamento : Alcuni possessori di POCOPHONE F1 hanno segnalato la comparsa del tema scuro di sistema in seguito all'installazione della MIUI 10.3.5.0.

Andate a controllare - il Tema scuro è in roll out per l'App Google : Da diversi mesi Google sta distribuendo il tema scuro per molte delle sue app Android, ma a volte non immediatamente per tutti gli utenti e spesso con errori di visualizzazione. Questa sembra essere la volta buona per l'App Google, visto che in questi giorni l'azienda di Mountain View sta diffondendo la modalità scura per un ampio gruppo di utenti Android.

Files di Google ottiene il Tema scuro nell'ultima versione beta : Ora anche l'app Files di Google (File Go) sta per ricevere il tema scuro nella versione beta più recente. ll tema non è ancora completato, visto che appare migliorabile in alcuni elementi dell'interfaccia che saranno corretti quando la funzionalità raggiungerà il canale stabile.

Apple - tutte le novità presentate : dal Tema scuro su iPhone al nuovo Mac Pro : Se per anni abbiamo criticato Apple per un atteggiamento lontano dalle esigenze degli utenti e più incline al proprio interesse (vedi l'addio al jack audio per le cuffie sull'iPhone), quest'anno la Mela prova a rimettere al centro le richieste degli appassionati con una serie di annunci di portata storica. Non rivoluzionari dal punto di vista innovativo, ma che testimoniano un cambio di rotta evidente dalle parti di Cupertino ...

Come attivare il Tema scuro in Windows 10 : Windows 10 mette a disposizione dei suoi utenti due diverse tipologie grafiche: il tema scuro, che tinge di scuro il sistema operativo e tutte le applicazioni in modo da rendere meno stressante per gli occhi leggi di più...

Dopo Note di Keep - il Tema scuro affronta il rollout anche su Google Calendario : Annunciato il rollout del tema scuro per Google Calendario, che si tinge di grigio allo stesso modo di Note di Keep

Come attivare il Tema scuro su YouTube : La Dark Mode è indubbiamente la caratteristica estetica dei software più desiderata del momento. Molte aziende infatti, tra cui anche Apple, Facebook e Google, stanno cercando di inserirla all’interno di ogni sistema operativo per tentare leggi di più...

Google Keep prepara la modalità di navigazione in incognito mentre il Tema oscuro si avvicina al lancio : Lo scorso marzo abbiamo ci sono stati i primi indizi che Google Keep stava preparando un tema scuro su Android. L'ultima revisione dell'APK contiene ulteriori prove che il lancio di questa funzionalità è vicino, mentre la modalità di navigazione in incognito sembra essere in fase di sviluppo.