Siccità in India è stato il giugno più secco degli ultimi 5 anni | preoccupazione per il

(Di lunedì 1 luglio 2019) L’ha sofferto ilpiùcinquea causa del ritardo delle piogge monsoniche. Lo ha reso noto il Dipartimento meteorologicono (Imd) ieri sera, alimentando laper i raccolti e per l’economia piu’ in generale. In totale le piogge sono state di un terzo sotto la media; in alcuni stati, tra i quali l’Uttar Pradesh,settentrionale fondamentale per la coltivazione della canna da zucchero, le piogge sono state sotto la media del 61 per cento. Piu’ della meta’ dei terreni coltivabili dell’dipende dalla pioggia, e l’agricoltura rappresenta il 15 per cento dell’economia del paese, che sta gia’ soffrendo un rallentamento. Il monsone solitamente ricopre quasi totalmente il paese entro il primo luglio, ma quest’anno ha coperto meno dei due terzi del territoriono, ...

