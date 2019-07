Sea Watch3 | il pm Patronaggio | «Non c’era necessità di forzare»

Sea Watch3 - comandante chiede scusa GdF : 16.34 La comandante della nave Sea Watch3,Carola Rackete,si scusa con la Guardia di Finanza, per quanto accaduto sulla banchina del porto di Lampedusa, quando una motovedetta delle Fiamme Gialle ha rischiato di essere schiacciata dalla nave della Ong mentre entrava in porto. "Vi chiedo scusa, ma non era assolutamente nelle mie intenzioni venirvi addosso", ha detto la comandante al suo arrivo nella caserma della Finanza di Lampedusa. "La mia ...

Sea Watch3 - GdF : "Poteva schiacciarci" : 14.26 "Non ha fatto nulla per evitarci, siano stati fortunati: poteva schiacciarci". Così i finanzieri che erano a bordo della motovedetta che questa notte ha tentato di impedire alla Sea Watch di attraccare nel porto di Lampedusa raccontano i momenti in cui si è rischiato lo scontro tra le due imbarcazioni. Sulla motovedetta erano presenti il comandante, il direttore di macchina, il motorista e due radaristi. "Da bordo aggiungono - ci hanno ...

Migranti : Lega - 'cittadinanza a Sea Watch3? Solito gesto plateale del sindaco Palermo' : Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - "Il Solito gesto plateale di Orlando. Il primo cittadino di Palermo invece di affrontare e risolvere i problemi della città utilizza, da bravo demagogo qual è, lo strumento di distrazione di massa per deviare l’attenzione dai suoi disastri e lo fa premiando addirittura

Sea Watch3 - indagata la Capitana Rackete : 11.48 La Capitana della Sea Watch3, Carola Rackete, è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e per rifiuto di obbedienza a nave da guerra, secondo quanto previsto dal Codice della navigazione. L'iscrizione nel registro degli indagati, da parte della Procura di Agrigento, è stata fatta dopo l'acquisizione dell'annotazione della Guardia di Finanza.

Migranti : Sea Watch3 - 'accettiamo con onore cittadinanza Palermo' : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - "Accettiamo con onore la cittadinanza di Palermo". Così la Sea Watch su twitter ha commentato l'annuncio del sindaco di Palermo Leoluca Orlando di voler conferire la cittadinanza onoraria all'equipaggio della nave.

Lampedusa - mentre la Sea Watch3 è ferma fuori dal porto sull’isola approdano 10 migranti arrivati con un barchino : mentre la Sea Watch è ancora ferma davanti alla costa di Lampedusa, all’alba di stamane sono approdati direttamente in porto altri dieci migranti, presumibilmente tunisini, con un barchino. A bordo della piccola barca anche una donna e un minorenne. I dieci sono arrivati al molo della madonnina, sotto gli uffici della capitaneria di porto. Sea Watch forza blocco italiano e arriva davanti a ...

Migranti : Faraone - 'a Lampedusa staffetta dem per Sea Watch3' : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - "A partire dalle prossime ore il Pd Sicilia garantirà una presenza organizzata e continua a Lampedusa per monitorare la situazione della Sea Watch3, ferma a largo dell’isola, e continuare a chiedere che il governo consenta lo sbarco dei Migranti". Ad annunciarlo su Fb

Migranti : Sea Watch3 - continua presidio davanti Cattedrale Palermo : Palermo, 26 giu. (AdnKronos) - Prosegue anche stasera, dalle 21, il presidio di solidarietà per la Sea Watch3 davanti al sagrato della Cattedrale di Palermo. "Purtroppo ancora nulla è cambiato e la Corte di giustizia europea ha inspiegabilmente respinto la richiesta dei Migranti a bordo della SeaWat

Sea Watch3 - i gesuiti : "Si gioca con la vita dei migranti" : Giuseppe Aloisi Padre Camillo Ripamonti, gesuita e presidente del Centro Astalli, ha tuonato sul caso dei migranti della Sea Watch, criticando un'Europa "chiusa in se stessa" <p>Il caso dell'imbarcazione <strong>SeaWatch3</strong> ha iniziato a suscitare le reazioni di alcuni ecclesiastici. C'era da aspettarselo. Buona parte di loro si auspica che i 43 <strong>migranti </strong>presenti sulla ...

Sea Watch3 arrivata vicino Lampedusa vira verso Malta Salvini : «Ciondola in mare» : Nuovo cambio di rotta per l’imbarcazione della Ong che ha a bordo 52 uomini salvati in mare e che era arrivata a poche miglia dalle coste siciliane nonostante il divieto del Viminale. Nuovo scontro con Salvini: . «La Libia non è un porto sicuro»

Sea Watch3 arrivata vicino Lampedusa vira verso Malta Salvini : ciondolano nel mare : Nuovo cambio di rotta per l’imbarcazione della Ong che ha a bordo 52 uomini salvati in mare e che era arrivata a poche miglia dalle coste siciliane nonostante il divieto del Viminale. Nuovo scontro con Salvini: . «La Libia non è un porto sicuro»

Sea Watch3 - l'ex procuratore Spataro scrive a Patronaggio : "Mi inchino a voi colleghi" : Arriva dall'ex procuratore Armando Spataro la replica più dura contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini che ieri sera, durante la diretta a Non è l'Arena, aveva ipotizzato l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per il pm di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo che il magistrat