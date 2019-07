huffingtonpost

(Di lunedì 1 luglio 2019)o non: questo è il problema. O meglio, questo sarebbe di nuovo il problema.Già Carducci, in una lettera del 1877 a unminore, criticava Leopardi e le sue “armonie libere miste”, dandogli del “gobbo” che “non vuol più strofe rimate”.Mi spiego: la questione setorna periodicamente, e ha le sue ragioni (alzi la mano chi sa dire dove sia esattamente, inequivocabilmente il lirismo), ma forse una risposta ce l’hanno già data i tempi e da tempo. Ma andiamo per ordine.Ha fatto molto discutere un attacco di Matteo Fantuzzi, validoin forze alla rivista Atelier, al format dei “poetry slam”. Si tratta di vere e proprie gare in cui i poeti si sfidano di fronte a una giuria popolare scelta al momento tra il pubblico, composto spesso da iniziati.I poetry slam, nati negli ...

HuffPostItalia : Se questa è poesia o il disagio del poeta - delirious_being : RT @ma_m0ru: Questa poesia la chiamo 'Vittimismo gratuito di un clown' - flowersleashy : RT @BlueFab_: Questa scena è poesia ?? -