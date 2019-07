repubblica

(Di lunedì 1 luglio 2019) Il presidente e Ceo del settore IT e mobile del colosso sudcoreano: " I miei due principi sono trasparenza e responsabilità". "I difetti del7 interessavano la salute dei clienti, delinvece abbiamo distribuito alcuni modelli in anteprima per ricevere un feedback"

Notiziedi_it : Samsung, parla Dj Koh: dal flop del Note 7 ai ritardi del Galaxy Fold. “Sul mercato solo quando sarà perfetto”… - OmarSiviero : RT @TomsHWItalia: La tecnologia del 5G non è ancora pienamente operativa, e già si parla di 6G. L'operatore sudcoreano SK Telecom ha siglat… - Lollowitz : RT @TomsHWItalia: La tecnologia del 5G non è ancora pienamente operativa, e già si parla di 6G. L'operatore sudcoreano SK Telecom ha siglat… -