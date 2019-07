NBA – Kevin Durant ufficializza il passaggio ai Nets | insieme a lui anche Irving e

Basket NBA : Kevin Durant ai Brooklyn Nets - con cui firmano anche Kyrie Irving e DeAndre Jordan : Di questo passo, i Brooklyn Nets potrebbero essere tranquillamente in grado di comprarsi una buona fetta dell’umanità esistente sul mondo. In una sola notte, infatti, la franchigia newyorkese ha messo le mani su Kevin Durant, in uscita dai Golden State Warriors e tra i più forti giocatori del pianeta, ma anche su Kyrie Irving e DeAndre Jordan. Come riporta il più famoso NBA Insider d’America e non soltanto, Adrian Wojnarowski di ...

Mercato NBA – Kevin Durant ad un passo dai Nets : i dettagli dell’accordo : Kevin Durant pronto a dire addio ai Golden State Warriors: i dettagli dell’accordo con i Nets Tra pochi minuti scatterà l’inizio della free agency NBA, il periodo nel quale le franchigie potranno mettere sotto contratto i più ambiti ‘free agent’. Nonostante l’infortunio al tendine d’achille che lo terrà fuori l’intera prossima stagione Kevin Durant resta uno dei primi nomi sulla lista di ogni gm. ...

Mercato NBA – Golden State prova a trattenere Kevin Durant : offerto il massimo salariale nonostante l’infortunio : Golden State pronta ad offrire il massimo salariale a Kevin Durant nonostante l’infortunio al tendine d’Achille: gli Warriors vogliono mantenere intatto il proprio core Mancano poche ore alla mezzanotte italiana, la data fatidica per l’inizio della free agency NBA. Fioccano i rumor di Mercato. I principali riguardano il futuro di Kevin Durant, uno dei free agent più ambiti. La stella di Golden State, fermo per tutta la ...

Mercato NBA – Kevin Durant e Kawhi Leonard insieme? Spunta l’incontro fra i due : KD interessato a 4 franchigie : Kevin Durant si è incontrato con Kawhi Leonard per parlare di un loro possibile trasferimento nello stesso team: KD intanto ascolterà 4 proposte da altrettante franchigie in quel di New York Alla mezzanotte di lunedì primo luglio aprirà i battenti la free agency NBA. Tutte le franchigie sono pronte a mettere in atto la propria strategia per portarsi a casa uno o più fra i migliori giocatori senza contratto per rinforzare i propri roster in ...

NBA – Kevin Durant non esercita la player option con gli Warriors : il giocatore valuta offerte da… New York! : Kevin Durant ha deciso di non esercitare la player option presente nel suo contratto con i Golden State Warriors: KD sarà uno tra i free agent più ambiti nonostante l’infortunio La notizia era nell’aria da diverso tempo, mancava solo la conferma. L’ufficialità l’ha data l’insider ESPN più famoso, Adrian Wojnarowski: Kevin Durant sarà free agent. KD, attualmente ai box per la rottura del tendine d’Achille, ha deciso di uscire dal contratto ...

NBA – Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena : “non ti dimenticherò mai” [FOTO] : Kevin Durant dice addio alla Oracle Arena con un post su Instagram: la stella degli Warriors, nell’ormai ex palazzetto di Golden State, ha vissuto 3 stagioni straordinarie I Golden State Warriors hanno detto addio alla Oracle Arena per trasferirsi nel nuovissimo Chase Center di San Francisco. Taglio netto col passato, per abbracciare un nuovo stadio, più moderno e capace di attrarre maggiori introiti. La vecchia Arena di Oakland sarà ...

Finals NBA – Infortunio Durant - clamorosa rivelazione di coach Kerr : “Kevin salterà tutta la prossima stagione” : L’head coach di Golden State ha rivelato che il giocatore americano rischia di saltare tutta la prossima stagione a causa della rottura del tendine d’Achille Una notte tremenda, una sconfitta che brucia eccome per Golden State Warriors, che deve dire addio alla possibilità di calare il tris consecutivo di anelli NBA. Credits: Instagram @Easymoneysniper Toronto chiude la serie delle Finals sul 4-2, sbancando ancora una volta la ...

NBA – L’infortunio non spaventa Knicks e Lakers : le due franchigie pronte a puntare su Kevin Durant : New York Knicks e Los Angeles Lakers pronte ad offrire ugualmente un contratto a Kevin Durant nonostante la recente rottura del tendine d’Achille La notizia arrivata nella notte di ieri è di quelle che mai avremmo voluto sentire: Kevin Durant si è rotto il tendine d’Achille. Il cestista degli Warriors ha probabilmente forzato il suo ritorno in campo in Gara-5, dopo un problema al polpaccio, finendo per peggiorare la situazione. ...

NBA - Kevin Durant conferma su Instagram : “Mi sono rotto il tendine d’Achille”. Si prevedono tempi lunghi di recupero : Si attendevano conferme circa l’infortunio di Kevin Durant, ala dei Golden State Warriors infortunatosi nel corso di gara-5 della sfida per il titolo della NBA contro Toronto. Ebbene, come annunciato da lui stesso attraverso un post su Instagram, il responso è quello che si temeva: rottura del tendine d’Achille della gamba destra. “Voglio aggiornarvi io stesso: mi sono rotto il tendine d’Achile. Mi sono operato, è andato tutto ...

NBA – Kevin Durant - ufficiale la rottura del tendine d’Achille : il messaggio social è commovente [FOTO] : rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant. La stella dei Golden State Warriors lo rende noto con un post Instagram davvero commovente La notizia era nell’aria dal momento esatto nel quale ha lasciato la Scotiabiank Arena di Toronto zoppicando, portato fuori a braccio: Kevin Durant si è rotto il tendine d’Achille. Inutile dire come il suo percorso ai Playoff si sia concluso insieme, con grande probabilità, ...

NBA – Infortunio Kevin Durant - come cambia il suo futuro : player option - lungo stop e free agency rimandata al 2020 : L’Infortunio di Kevin Durant cambia le dinamiche del futuro NBA: player option che grava sugli Warriors e free agency rimandata a causa del lungo stop? cambia tutto in una notte. L’Infortunio di Kevin Durant è in grado di stravolgere le dinamiche future dell’NBA. Non soltanto in ottica Finals, con gli Warriors che saranno chiamati a vincere due gare senza la loro stella più luminosa, ma anche per quanto riguarda la ...

Finals NBA – Infortunio Kevin Durant - parla il gm Warriors : “recupero non affrettato - date pure la colpa a me” : Possibile rottura del tendine d’Achille per Kevin Durant: il gm degli Warriors, Bob Mayers, fa chiarezza sulle condizioni e sulle dinamiche dell’Infortunio del cestista degli Warriors Golden State si porta a casa Gara-5 ma non riesce a sorridere. La franchigia campione NBA perde Kevin Durant per Infortunio: si teme la rottura del tendine d’Achille. In conferenza stampa, il gm Bob Mayers fa luce sulle condizioni del ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : l’infortunio di Kevin Durant in gara-5 : Quello che nessuno si augura, a 9 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, accade: Kevin Durant, rientrato e protagonista di una prestazione già commovente nel primo quarto, nel tentativo di partire contro Serge Ibaka, finisce a terra. L’infortunio, come confermerà più tardi il GM dei Golden State Warriors Bob Myers, non senza emozione, è molto serio: si tratta, infatti, del tendine d’Achille. Il livello della stima per ...

Finals NBA – Grave infortunio per Kevin Durant : shock sul volto di Drake - anche il rapper-avversario lo consola [VIDEO] : Kevin Durant esce per infortunio in Gara-5 delle Finals, si teme la rottura del tendine d’Achille: anche Drake, rapper-avversario, lo consola all’uscita dal campo Brutte notizie per Golden State. La serie contro Toronto si allunga a Gara-6 ma gli Warriors perdono Kevin Durant. L’ex Thunder esce dolorante dopo appena 12 minuti di gioco, non rientrando più sul parquet. L’infortunio è serio, si teme la rottura del ...