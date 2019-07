Mercato auto | giugno in rosso Gruppo Fca -11%

Auto - il Mercato europeo a maggio è fermo. L’Italia perde l’1 - 2% e Fca l’8 - 3% : Il mercato europeo dell’Automobile torna a respirare un pochino: dopo i primi quattro mesi di flessione del 2019, infatti, a maggio ha fatto segnare volumi di vendita in linea con quelli dello scorso anno. Nell’Europa dei 28+EFTA (European Free Trade Association) sono state immatricolate 1.443.708 Auto, lo 0,04% in più. Mentre il dato cumulativo del periodo gennaio-maggio, considerati i risultati dei mesi precedenti, rimane negativo: -2% e 6,93 ...

Auto elettriche : la Cina leader del Mercato globale : Neil Atkinson, dell’International Energy Agency (Iea), responsabile dei mercati petroliferi e della divisione industriale, ha presentato i risultati del rapporto “Oil 2019 – Analisi e previsioni al 2024” in occasione di un evento sulla politica energetica globale: dal report è emerso che la Cina è leader nel mercato globale delle Auto elettriche. Nel 2018 il Paese ha venduto 1,2 milioni di veicoli elettrici, pari al 56% ...

Auto elettriche e ibride - cresce il Mercato italiano ma i volumi sono ancora bassi : A qualcuno le Auto green cominciano a piacere. Secondo i dati ACI elaborati dal Centro Studi di AutoScout24, negli ultimi mesi in Italia è stato registrato un aumento significativo di vetture elettrificate in circolazione: il parco Auto “eco” è cresciuto del 38,7% rispetto al 2017, con oltre 256 mila unità, mentre le immatricolazioni da gennaio a maggio 2019, rispetto al medesimo periodo 2018, sono aumentate del 99,5% per quanto riguarda le zero ...

Motori : FederautoMercato disorientato e in calo - rischio effetto Cuba : Il mercato dell'auto italiano è "disorientato e in calo". Non ha dubbi Adolfo De Stefani Cosentino, 71enne presidente di Federauto

Motori – Boom di auto elettriche? macché… A crescere è il Mercato delle benzine tradizionali : Aumentano le stazioni di servizio classiche nonostante il Boom di auto elettriche, ma è davvero rilevante il numero di veicoli a batteria venduti in questi anni? Chiunque pensi che il mercato delle stazioni di servizio tradizionali sia già morto, dovrà ricredersi! Ad affermarlo è un noto quotidiano economico spagnolo, l’ “Expansion”, che ha fatto uno studio in riferimento ai dati rilasciati dall’Associazione degli ...

Mercato dei box auto : fuori dalla crisi - ma la ripresa è lontana : Non si può parlare di ripresa, ma di normalizzazione quanto meno sì. Gli anni di crisi economica, la presenza di veicoli sempre più vecchi in circolazione e il successo del car sharing avevano portato a un crollo nel comparto immobiliare dei garage. Tuttavia, come rilevato dall’ultimo Osservatorio di Immobiliare.it, nell’ultimo anno la flessione del Mercato dei box auto sembra essersi arrestata e si registra un’inversione di tendenza. Se tra il ...

Auto - giù Mercato Italia : -1 - 2% a maggio : 23.38 Ancora un segno meno per il mercato delle Auto in Italia. A maggio sono state immatricolate 197.307 vetture, l'1,2% in meno rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, comunica il Mit. Nei primi cinque mesi dell'anno le immatricolazioni sono state 910.093, il 3,8% in meno rispetto allo stesso periodo del 2018. Male anche Fca:il Gruppo ha immatricolato a maggio 51.798 Auto, il 6,09% in meno dello stesso mese del 2018. La quota è in calo ...

Mercato - il noleggio ad aver spinto il Mercato auto ad aprile : A trascinare il piccolo segno più del mercato automotive in Italia ad aprile (+1,47%) cè il noleggio, con un più 14,3% rispetto allaprile 2018 per il lungo termine e un più 32,4% per il breve. Malgrado questi positivi numeri, però, i primi quattro mesi dellanno si chiudono in negativo: -5,3% per il lungo termine e -5,9% per il breve. Con un comportamento delle varie aziende dei due comparti molto diverso.noleggio a lungo termine: bene le ...

Motori : Auto connesse - il Mercato mondiale ammonta ad oltre 270 miliardi : Auto connesse, mercato globale, si investiranno nel campo dei servizi telematici e nuove tecnologie oltre 270 miliardi di euro Il futuro pare essere roseo in tema di Auto connesse, lo sviluppo e la ricerca di queste nuove tecnologie nel 2018 ha fatturato 90,8 miliardi di euro e la stima prevede 274,7 miliardi di euro di investimenti entro 2025, questo incremento del +202% è stato calcolato dell’Osservatorio Autopromotec sulla base di ...

Dai concessionari proposte a Salvini per il Mercato auto. Vicepremier all'Automotive Dealer Day il 14 maggio : Siamo contenti di essere così centrali per le casse dello Stato e l'economia del Paese, ma se vogliamo rimanere tali serve una scossa per reagire a un parco auto che è diventato il più vecchio e più ...

Mercato auto - leggera crescita anche grazie al noleggio a lungo termine ma non è tutto oro quel che luccica : l’ecobonus non basta : Primo segno positivo del 2019 che non toglie le preoccupazioni per il Mercato auto italiano. L’ecobonus non ha sortito l’effetto desiderato Dopo 3 mesi consecutivi di flessioni, il Mercato delle autovetture torna a registrare un leggero segno positivo, il primo del nuovo anno. Il mese di aprile, infatti, secondo quanto diffuso oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha segnato un incremento ...