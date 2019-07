Lotta all' usura | la GdF arresta usuraio nella Marsica

BalLottaggi Sardegna - Sassari va a Campus con civiche di centrodestra : Pd rimontato : Dopo Cagliari e Alghero passate al centrodestra al primo turno, il centrosinistra non riesce a conquistare neanche Sassari: al Ballottaggio vince Gian Vittorio Campus, alla guida di una coalizione di liste civiche di centrodestra, che ha battuto il magistrato in pensione Mariano Brianda, candidato del Pd, in vantaggio al primo turno. Campus ha ricevuto il 56,22% dei voti, mentre Brianda il 43,78%. centrodestra vittorioso anche a Monserrato, ...

Sassari - il centrodestra trionfa al balLottaggio : Campus è il nuovo sindaco : Nanni Campus, candidato indipendente di area centrodestra, è il nuovo sindaco di Sassari. Nel ballottaggio per le comunali l'ex senatore ed ex consigliere regionale ottiene il 56,2% delle...

Comunali : Sassari - affluenza balLottaggio 40 - 83% - Campus primo al 55 - 37% : Sassari, 1 lug. (AdnKronos) - Urne chiuse a Sassari per l’elezione del sindaco al turno di ballottaggio tra Nanni Campus e Mariano Brianda. Secondo i dati pubblicati dal Comune di Sassari l’affluenza è del 40,83%. Si registra un decremento di 13,88 punti percentuali rispetto alla chiusura dei seggi

BalLottaggi in Sardegna : seggi aperti a Sassari e Monserrato : seggi aperti a Sassari e Monserrato (Cagliari) i Comuni della Sardegna in cui gli elettori tornano alle urne per il Ballottaggio. A Sassari parte con un vantaggio, sulla carta, di 4,5 punti il giudice Mariano Brianda, candidato del centrosinistra, sostenuto al primo turno da Partito democratico, Campo Progressista Sardegna, e dalle liste 'Futuro Comune', 'Sassari città europea' e 'Italia in Comune. La sfida è con l'ex sindaco di An ed ...

Elezioni Comunali 2019 - balLottaggio Sassari-Monserrato/ Risultati e come si vota : Diretta Risultati, Elezioni Comunali 2019 in Sardegna: ballottaggio Sassari e Monserrato, come si vota, candidati sindaci e intenzioni di voto

Verso l’apartheid climatico : 50 anni di Lotta alla povertà a rischio : Per l’umanità è un’emergenza senza precedenti eppure chi dovrebbe tutelare i diritti umani, salvo poche eccezioni, è stato a dir poco compiacente con i governi e gli organismi internazionali...

Boxe - Europei 2019 : Simone Fiori Lotta alla pari con Dominguez - battuto in semifinale. Bronzo per l’azzurro tra gli 81 kg : Simone Fiori si deve accontentare della medaglia di Bronzo agli Europei 2019 di Boxe in corso di svolgimento a Minsk (Bielorussia) all’interno della cornice degli European Games. L’azzurro si è dovuto arrendere al cospetto di Alfonso Dominguez Loren, azero di chiare origini cubane che si è imposto per split decision (4-1) nella semifinale degli 81 kg. Il nostro peso massimo leggero, capace nei turni precedenti di annichilire senza ...

Romanisti contro PalLotta – Diawara per Manolas - un “capolavoro” : Stando a quanto riportato dai sito “Le bombe di Vlad”, la tifoseria romana non avrebbe affatto gradito lo “scambio” Manolas-Diawara. Romanisti contro Pallotta – Si può ormai considerare concluso il passaggio di Kostas Manolas dalla Roma al Napoli. Il club di De Laurentiis verserà nelle casse del club di James Pallotta l’intero ammontare della clausola rescissoria entro la fine di giugno. Nel mese di ...

È morta Loredana Simioli! Addio all’attrice simbolo della Lotta al cancro : È morta Loredana Simioli. L’attrice ha perso la sua battaglia contro il cancro, aveva 45 anni. Talento artistico puro era particolarmente amata dal pubblico partenopeo. Di recente aveva anche presentato “Io non ho vergogna”, un videoclip che raccontava la sua battaglia contro questa terribile malattia per mandare un messaggio di coraggio e speranza a chi la doveva affrontare come lei. Purtroppo non ce l’ha fatta anche se non ha mai perso, ...

Lotta al narcotraffico - “sovraffollamento carceri trainato dalla legge sulla droga”. Mattarella : “Serve prevenzione” : “Senza gli arresti dovuti al proibizionismo il sistema penitenziario italiano rientrerebbe nella legalità costituzionale“. Ad affermarlo sono i curatori del decimo “Libro Bianco” sulle droghe, presentato oggi alla Camera dei Deputati in occasione della Giornata della Lotta alla droga e al narcotraffico: “La tendenza alla crescita della popolazione carceraria – ha detto Stefano Anastasia, uno dei curatori del ...