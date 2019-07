LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA | risultati 1° luglio | Seppi avanti 6-3 0-1 su Jarry

oasport

(Di lunedì 1 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.29 Nessun problema per l’altoatesino nel proprio turno di battuta, 1 a 1. 14.27 Si lascia sfuggire una buona chanceche si era portato sul 15-40 in apertura di secondo set sul servizio di, il cileno ha però recuperato con freddezza e portato a casa il gioco. 63 01 per. 14.25 Lungo game di servizio di Kohlschreiber sull’1-2, alla fine ne esce vincente Djokovic che scappa via col secondo break consecutivo. 3 a 1 14.24 Khachanov porta a casa il primo set 8 punti a 6 al tiebreak su Kwon. 14.22 6 a 2 per Pliskova nel primo set su Zhu, nessun problema per la ceca. 14.21 Darcis intanto ha chiuso per 6 a 2 il primo set su Alexander Zverev che sarà costretto a cambiare marcia per evitare un’eliminazione precoce. 14.20 Al secondo set point Andreasvince il primo set per 6 a 3 contro Nicolas ...

