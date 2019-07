Icardi ancora problemi con l’Inter L’argentino non vuole essere ceduto

ilnapolista

(Di lunedì 1 luglio 2019)continua a crearein casa Inter. Antonio Conte, appena arrivato aveva detto di non volere l’argentino e quindi si era mosso il mercato in uscita per lui. I neroazzurri lo avrebbero proposto al Manchester United in uno scambio per Lukaku, ma, a quanto scrive Repubblica, se la trattativa era già difficile di suo, adesso è completamente saltata perché l’attaccante argentino non ha intenzione di trasferirsi in Premier. Anzi c’è di più , Maurito e Wanda hanno fatto sapere che sono intenzionati a restare all’Inter e se non ci fosse posto in squadra per Mauro anche a fare il gioco duro, vale a dire promuovere azioni legali per svincolarsi e andare altrove a parametro zero. Dove andrebbelo ha detto già , solo alla Juve, che però ha già da risolvere i suoicon il Pipita. L'articolocon l’Inter. ...

