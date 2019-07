I terrapiattisti hanno una squadra di calcio | il Flat Earth FC

gqitalia

(Di lunedì 1 luglio 2019)F.C.: è nato in Spagna il primo club calcistico del mondo dei. O meglio: intitolato alla teoria della Terra piatta. Appena qualche settimana fa aveva ottenuto la promozione, si chiamava ancora, però, Móstoles Balompié e militava nella Preferente, la categoria inferiore. Ora porta nel gruppo VII della Terza Divisione una nuova tappa nella storia non solo della, ma probabilmente delin assoluto, a cominciare dal taglio delle radici locali per farsi voce di una causa generale: il suo titolo, si legge nella pagina web delF.C., sta infatti nell'essere «il primo club che lotta per divulgare la verità del mondo nel quale viviamo». Spiega in presidente Javi Poves: «Siamo un club diprofessionale che gioca nel Campionato nazionale di Liga della Terza Divisione di Spagna e che nasce per unire ...

