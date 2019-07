A maggio disoccupazione in calo al 9 | 9% | ai minimi dal 2012 | Occupazione al top dal ' 77

A maggio la disoccupazione scende al 9 - 9% : è il valore più basso dal 2012 : Il tasso di disoccupazione a maggio cala, attestandosi al 9,9%. In discesa di 0,2 punti percentuali rispetto ad aprile. Lo rileva l’Istat. Si tratta del valore più basso dal febbraio del 2012. Per la prima volta da oltre sette anni il tasso di disoccupazione perde così la doppia cifra....

Lavoro - disoccupazione in calo in regione. Bevilacqua - Ugl - : sforzo maggiore per recuperare gli "inattivi" : ... 'C'è l'auspicio che questo provvedimento possa fornire un ulteriore impulso alla ripresa dell'economia in generale ed all'aumento dei posti di Lavoro in ogni regione d'Italia, i primi segnali sull'...