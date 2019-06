Raggiante il Samsung Galaxy S9 brand TIM | G960FXXU5CSF2 di giugno 2019

optimaitalia

(Di domenica 30 giugno 2019) Ci fa piacere annunciarvi la disponibilità per ilS9TIM dell'aggiornamentocon patch di sicurezza di, già rilasciato qualche giorno fa a bordo degli esemplari noItalia. Si tratta di un pacchetto per nulla avido di novità, che include una serie di innesti importanti, soprattutto per la fotocamera dell'ex top di gamma. In primo luogo va detto che l'upgrade prevede l'innesto della Modalità Notte, una caratteristica che permette di ottenere scatti di una certa qualità anche in condizioni di luce non propriamente eccelse, come spesso capita nelle ore notturne. A partire da questo aggiornamento sarà possibile fruire di novità importanti anche per quel che riguarda l'effetto sfocato dello sfondo all'interno dei selfie. I possessori deiS9TIM possono adesso avvalersi anche del lettore codice QR, un'altra modifica ...

