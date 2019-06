Mettere il Pd nel solco di Berlinguer lo fa implodere

Dennis Rodman la tocca piano : “Michael Jordan ne Metterebbe 50 a sera nell’NBA moderna. Draymond Green? Gli mangio in testa” : Dennis Rodman esalta il talento di Michael Jordan: ‘Il Verme’ convinto che anche nell’NBA moderna l’ex numero 23 dei Bulls sarebbe dominante Intervistato nel corso del programma EPSN ‘First Take’, il mai banale Dennis Rodman ha dato il suo singolare parere in merito ad alcuni argomenti particolari riguardanti Michael Jordan in rapporto con l’NBA moderna. ‘Il verme’ no ha dubbi, se ...

Edmondo Bruti Liberati : "I consiglieri Csm coinvolti nelle inchieste si devono diMettere" : “Ci troviamo di fronte a una situazione inedita per la magistratura. Quello che è emerso è estremamente grave. Spero che i consiglieri del Csm coinvolti, in qualsiasi modo, in questa vicenda si dimettano”. Edmondo Bruti Liberati, ex procuratore di Milano, parla ad Huffpost dell’inchiesta della procura di Perugia che, sta sconvolgendo la magistratura italiana, tra un gruppo di lavoro e l’altro del congresso ...

Tumori - una rivoluzione nella diagnosi precoce : vicini a Mettere a punto un test per scoprirli dal sangue : Un possible punto di svolta per la diagnosi precoce di molti Tumori. Questa è la sfida di due start-up, che stanno cercando di sviluppare modelli e test in grado di rilevare la malattia prima ancora che i pazienti mostrino i sintomi. Alcune di queste realtà sono presenti a Chicago per l’ASCO (American Society of Clinical Oncology). Thrive è una la prima di queste star-up, ha raccolto 110 milioni di dollari per finanziare la ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Maggio : Salvini si crede il premier e fa diMettere nelle proprie mani il viceministro Rixi condannato : Guai leghisti Rixi condannato per le spese pazze: molla la poltrona Rimborsopoli in Liguria – La sentenza: 3 anni e 5 mesi al viceministro Salviniano accusato di peculato e falso quando era capogruppo regionale del Carroccio di Ferruccio Sansa Il porto dei veleni di Marco Travaglio Come avrete capito, se siete riusciti a non perdervi nella giungla di magistrati, correnti, indagati, indagatori, dossieranti e dossierati, è in corso ...

Si potranno Mettere le telecamere negli asili e nelle case di riposo : Un fondo per finanziare l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso negli asili e nelle strutture socio sanitarie e assistenziali per anziani e disabili al fine di assicurare loro "la più ampia tutela". Lo prevede un emendamento al decreto Sblocca cantieri approvato dalle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente del Senato. E' prevista nello stato di previsione del ministero dell'Interno una dotazione di 5 milioni per ...

The Leading Guy : ‘Con la scrittura si torna a Mettere più passione nella musica’ : Raffinato e riflessivo, Simone Zampieri in arte The Leading Guy è un cantautore italiano ma cresciuto artisticamente all’estero, più precisamente in Irlanda. Grazie alla sua vocalità graffiante ma allo stesso tempo suadente e ai suoi testi profondi, riesce sempre a raccontare e a condividere ciò che pensa e sente in maniera schietta e sincera, come vuole il cantautorato tradizionale. Dotato di grande sensibilità e di uno spiccato talento, ha ...

Luxuria entrerà nella Casa per Mettere in guardia la De André dal suo Giorgio : Oggi, lunedì 20 maggio, ci sarà un nuovo ingresso all'interno della Casa del Grande Fratello 16: quello di Vladimir Luxuria. A dare l'annuncio è stata Barbara D'Urso durante l'ultima puntata del salotto di Pomeriggio 5. Come dichiarato dalla stessa conduttrice, l'ex parlamentare si fermerà per più di una settimana. Probabimente Vladi avrà una sola missione da portare a termine: quella di mettere al corrente Francesca De André dei nuovi dettagli ...