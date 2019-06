ilnapolista

(Di domenica 30 giugno 2019) Estate di incertezza per Lorenzo. Ilconferma l’interessamento dell’Atletico per l’attaccante del Napoli, anche se nessuna offerta è stata ancora formulata. Nonostante il contratto che ancora lo lega al Napolipotrebbe lasciare l’azzurro in questa sessione di mercato, il presidente non ha blindato il calciatore, ma specificato che se ne parla dai 90 milioni in su. Una quotazione ovviamente non da poco per cui Mino Raiola, procuratore di Lorenzo, sta lavorando. I tempi sono stretti, l’ultimatum del presidente è quello che le operazioni in uscita vanno chiuse entro le prossime due settimane, questo perché il Napoli vuole avere il tempo di sostituire le eventuali partenza e non trovarsi impreparato. Chissà come la prenderebbero i tifosi se partisse il capitano, di certo anche il rapporto con la tifoseria non è stato dei migliori in ...

napolista : Mattino: l’incertezza di #Insigne Ancora incerto il futuro dell’attaccante del #Napoli che attende eventuali offert… -